有關12月18日舉行的4大公投案，民進黨將啟動下鄉說明。行政院長蘇貞昌今日赴立院備詢前受訪表示，除了蔡總統會努力，自己也會帶領行政院各部會，到各地向人民報告。
蘇貞昌指出，公投是就事論事，哪些事情該如何決策。台灣經濟創41年來新高，跟美國貿易佔2兆多，但國民黨自己進口萊牛罵萊豬，加上要用電又反對發電，用各種方法讓政府無法做事，讓台灣失去理性討論空間。
蘇貞昌說，國民黨現在針對各項公共議題做政治操作，如此很可惜，政府因此得出來向人民溝通說明，除了蔡總統會努力，內閣團隊也會到各地向人民報告。
有關12月18日舉行的4大公投案，民進黨將啟動下鄉說明。行政院長蘇貞昌今日赴立院備詢前受訪表示，除了蔡總統會努力，自己也會帶領行政院各部會，到各地向人民報告。
蘇貞昌指出，公投是就事論事，哪些事情該如何決策。台灣經濟創41年來新高，跟美國貿易佔2兆多，但國民黨自己進口萊牛罵萊豬，加上要用電又反對發電，用各種方法讓政府無法做事，讓台灣失去理性討論空間。
蘇貞昌說，國民黨現在針對各項公共議題做政治操作，如此很可惜，政府因此得出來向人民溝通說明，除了蔡總統會努力，內閣團隊也會到各地向人民報告。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。