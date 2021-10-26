有關12月18日舉行的4大公投案，民進黨將啟動下鄉說明。行政院長蘇貞昌今日赴立院備詢前受訪表示，除了蔡總統會努力，自己也會帶領行政院各部會，到各地向人民報告。

蘇貞昌指出，公投是就事論事，哪些事情該如何決策。台灣經濟創41年來新高，跟美國貿易佔2兆多，但國民黨自己進口萊牛罵萊豬，加上要用電又反對發電，用各種方法讓政府無法做事，讓台灣失去理性討論空間。

蘇貞昌說，國民黨現在針對各項公共議題做政治操作，如此很可惜，政府因此得出來向人民溝通說明，除了蔡總統會努力，內閣團隊也會到各地向人民報告。