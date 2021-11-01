行政院長蘇貞昌今日召開擴大防疫會議並於會後表示，原規畫明年1月1日起實施農曆春節返鄉檢疫措施，在考量防疫旅宿、集中檢疫所量能後，可提前半個月改自今年12月14日開始實施，細節將由指揮中心下午向國人報告。

指揮中心指出，目前自購疫苗與國內外捐贈疫苗數量到貨順利，國內疫苗接種人口涵蓋率已達73.18％、劑次人口比為105.66，共已施打2475.8萬人次。

指揮中心說，預估年底第一劑疫苗涵蓋率可達75％，第二劑涵蓋率可達6成。原規劃於明年1月1日起開始實施的農曆春節返鄉檢疫措施，可提前半個月，改自今年12月14日開始實施，預估將實施至明年2月14日。

蘇貞昌裁示，因Delta變異株仍在國際間流行，因此相關邊境管制措施仍須維持。至於春節返鄉人潮，預估將比去年成長，在考量防疫量能下，指揮中心請依照專業判斷進行返鄉檢疫措施調整，以便國人返鄉安排，細節部分將於下午由指揮中心向國人報告。