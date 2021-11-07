中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增4例COVID-19境外移入確定病例，無本土個案，另外確診個案中也無新增死亡案例。指揮中心表示，4例個案有3例為突破性感染，分別接種AZ、衛星五號以及科興。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自聖克里斯多福及尼維斯(案16550)、蒙古(案16551)、越南(案16552)及馬來西亞(案16553)入境，入境日介於今(2021)年10月24日至11月5日。

指揮中心發言人莊人祥表示，今新增的4例境外，有2例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別來自聖克里斯多福及尼維斯(案16550)、蒙古(案16551)、越南(案16552)及馬來西亞(案16553)入境，入境日介於2021年10月24日至11月5日。

指揮中心發言人莊人祥說，4例境外有3例為突破性感染，其中案16550於8月中完成兩劑AZ疫苗接種，案16551則是7月中在蒙古打過兩劑衛星五號疫苗，案16553曾在7月底於馬來西亞打過兩劑科興疫苗。

指揮中心統計，截至目前國內累計4093712例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4075118例排除)，其中16442例確診，分別為1798例境外移入，14590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。