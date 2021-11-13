疫情指揮中心13日公布國內新增4例確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自英國（案16587）、印尼（案16588）、菲律賓（案16589）、日本（案16590）入境，入境日介於今（2021）年10月28日至11月11日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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