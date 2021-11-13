新增4例COVID-19境外移入確定病例 15:112021/11/13 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情指揮中心13日公布國內新增4例確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。 指揮中心說明，新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自英國（案16587）、印尼（案16588）、菲律賓（案16589）、日本（案16590）入境，入境日介於今（2021）年10月28日至11月11日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。 境外移入 首見高端疫苗突破性感染 荷蘭疫情再起 總理宣布3周嚴格限制措施 #境外移入 #確定病例 #多歲 #入境 #新增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土＋0 今增4例境外移入 確診個案無人死亡 13:532021/11/13 生活 今再增1例DELTA＋ 本周共7人突破性感染 3人混打也擋不住 14:532021/11/12 生活 今無本土個案 境外移入＋10例 14:202021/11/12 生活 歐洲疫情反彈 荷蘭恐局部封城 04:102021/11/13 國際大事 境外基金 利基主題放異彩 04:102021/11/12 投資理財 疫苗接種新增9死 這廠牌佔4例最多 15:572021/11/12 生活 葡萄牙遭逼平 下戰決生死 04:102021/11/13 運動天地 境外移入衝兩位數 今增10人！無本土個案 13:522021/11/12 生活 大連第三次發生冷鏈相關疫情 央視：「鐵桶式防控」有漏洞 11:512021/11/13 兩岸 精準防疫層層加碼 恐影響經濟 04:102021/11/13 焦點新聞 荷蘭應對疫情激增 可能實施3週部份封鎖 20:242021/11/12 國際 生活熱門新聞 瑪莎拉蒂惡少同夥淨水行也被出征 網一看Google資訊全笑翻：太有才 - 生活 曾嗆「世界不是只有美國」 現開放高端混打 網酸：陳時中說了算 - 生活 「國外標配、國內選配」車主成冤大頭 交通部安全評等2023上路 - 生活 又傳誤打！台北某診所糗 23人AZ第二劑打成莫德納 - 生活 惡少爸帶6萬探望被酸爆 內行人曝套路：其實他很聰明 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。