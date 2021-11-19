歐股周四收跌。在油價和金屬價格拖累下，大宗商品相關個股走弱，讓歐股結束了此前由強勁財報推動下的連六漲漲勢。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌2.25點或0.46%，為487.70點，指數漲到第七個交易日才出現下跌。能源股和礦業股均下跌約2%。

石油股下跌1.72%。市場擔心供給過剩，以及中國可能釋放戰備燃料儲備，油價暴跌，影響石油股表現。

歐股開盤時穩定上漲，德國DAX指數、瑞士SMI指數、法國CAC 40指數皆衝破歷史新高，但收盤時全數下跌。

近期的財報季和持續寬鬆貨幣政策，讓歐股連日創下新紀錄；但是新冠病例數的再度揚升，引起相關封鎖措施的疑慮，為股市誰將是贏家或輸家帶來不確定性。

瑞銀分析師在一份簡報表示，歐元區的企業獲利幅度超過其他地區，預計今年歐企獲利將增加60%。

戴姆勒(Daimler)集團上漲1.7%。貝倫貝格銀行(Berenberg)將該汽車製造商評為「買進」，並指出，近期賓士卡車即將分拆，將為該集團帶來較高回報率。

重工業集團蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)跌6.3%。該德國公司表示，本財年獲利將大增，並且會將氫氣部門IPO上市。

Playtech上漲3.9%。該線上博弈軟體開發商收到JKO Play的收購報價，而JKO Play曾參與數個賭博軟體開發商的收購競標活動。

德國車用零件供應商大陸集團(Continental)跌3.1%。在該公司柴油引擎非法使用裝置遭調查之後，財務長宣布辭職。