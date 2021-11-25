12月台指期今日開盤上漲8點，為17688點，金融期開高、電子期持平開出。

統一期貨表示，周三加權指數開高走低，終場下跌23.6點，終場收在17642.52點，跌幅0.13%，但期貨收盤上漲20點，期現貨正價差36.48點。三大類股漲跌互見，傳產與金融分別上漲0.93%與0.67%，電子下跌0.73%。次族群部分，多家中國鋼廠計劃12月增產，市場預期鋼鐵生產將逐漸回升，連帶使台廠鋼鐵類股轉強，帶動鋼鐵類股為周三較為強勢的族群。矽晶圓價格喊漲，上市的台勝科與上櫃的合晶雙雙攻上漲停，但受到周二費半與納斯達克指數走跌拖累，半導體類股為較弱勢的族群。

統一期貨表示，籌碼面部分，外資現貨買超6.8億，期貨淨空單增加258口至18965口，十大交易人與特定法人合計賣出470口。週選支撐與壓力區落在17400至18000之間，P/C Ratio升至1.24，整體籌碼中性看待。