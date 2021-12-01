特斯拉執行長馬斯克創辦之Space X近期狀況不斷，在寫給SpaceX員工的一封電子郵件中，示警公司恐面臨「真實的破產風險」，台灣協力廠恐「不妙」。昇達科（3491）1日開盤不久隨即殺至跌停，同欣電（6271）、康舒（6282）、金寶（2312）、事欣科（4916）等重挫逾半根跌停板，馬斯克「星鏈夢碎」，低軌衛星概念股早盤全數趴倒。

馬斯克在員工信中提及，星際飛船猛禽（Raptor）火箭引擎生產危機，表示若公司無法達成明年每兩周發射一次星艦的飛行頻率，恐將面臨破產風險。

利空消息一出，衝擊台廠相關供應鏈，其中又以微波高頻元件設計製造廠昇達科殺聲最猛，開盤後就迅速遭摜殺至跌停價151.5元，失守月線、日K連二黑；同欣電、康舒、金寶、昇貿、事欣科也紛紛重挫5～7％。台揚、台光電、元晶跌幅也逾2％。

法人指出，台股包括晶片、衛星天線、散熱、PCB、電源供應器、高頻無線通訊模組、航太金屬零組件等均有望大啖「低軌衛星商機」。

工研院產業科技國際策略發展預期，明年將成低軌寬頻衛星商用元年；亞馬遜也已向求美國聯邦傳播委員會（FCC）正式提出申請，期望於明年底前發射、營運兩枚原型網路衛星，力拚與SpaceX公司星鏈計畫一較高下，低軌衛星明年整體產業榮景仍可期待。