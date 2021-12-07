A股7日早盤個別發展。上證指數升4點，深指跌71點。

上證指數開盤後最多升24點或0.69％，高見3614點，隨後大盤受壓，一度倒跌16點或0.47％，低見3572點，早盤收報3593點，升4點或0.12％，成交人民幣（下同）3471.31億元。

深成指先升後跌，高見14861點，升108點或0.73％，其後賣壓湧現，最多跌150點或1.02％，低見14602點，早盤收報14681點，跌71點或0.48％，成交4533.13億元。

滬深300指數收報4917點，升24點或0.51％；創業板指數收報3357點，跌48點或1.43％。

各類股個別發展，化工、有色金屬、造船股跌逾2％；造車股跌逾1％；煤炭、釀酒股偏弱；金融、水泥、電力、石油股走穩。

中國海關總署7日公布，中國11月以美元計，出口年增長22％，進口增31.7％，均高於市場預期。貿易順差717.1億美元，減少3.4％。

中國人民銀行6日宣布，15日全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，合共釋放長期資金約1.2兆元，部分用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），其餘用來補充市場長期資金。