環球晶(6488)今日召開董事會，通過2021年上半年度的現金股利發放案，今年上半年每股稅後盈餘為15.27元，每股將配發8元現金股利，配發總金額為34.82億元。除息基準日為2022年1月12日，股利發放日為2022年2月11日。

環球晶在第三代化合物半導體布局有成，預期會在12月21～23日參展國際光電大展，展示氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等研發成果及產品項目，同時也會與朋程（8255）、宏捷科（8086）、兆遠（4944）等相關系列產品一併展出。法人看好中美晶集團的GaN及SiC相關產業投資布局，會在2022年進入爆發性成長階段。

隨著GaN及SiC開始被大量應用在電動車及自駕車、低軌道衛星、5G基礎建設等市場，環球晶預計在國際光電大展中，展示GaN及SiC晶圓基板成果。環球晶6吋SiC基板年底月產能將擴至5000片，6吋GaN on Si基板月產能逾2000片，4吋GaN on SiC基板已小量出貨且後續將轉進6吋應用。