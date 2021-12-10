環宇-KY(4991)臨時股東會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案，預計發行總股數以不超過2000萬股普通股之額度內辦理，環宇-KY表示，明年營運會比今年好，營收可望優於今年，轉投資虧損也會比今年少。

為因應環宇-KY公司未來長期發展之營運資金需求，以強化公司競爭力及拓展營運規模，依證交法第43條之6規定，本次擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，其預計發行股數加計公司於2021年7月2日經股東會決議通過之長期資金募集案之發行股數後，合計總發行股數以不超過2000萬股普通股之額度內辦理，此案今天獲得臨時股東會決議通過。

環宇-KY表示，董事會將視市場狀況及公司營運需求，自臨東臨時會決議通過之日起一年內分次（最多不超過3次）辦理；私募普通股之每股價格將依不低於兩項參加價格：「定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價」，或「定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價」基準計算價格較高者之8成；惟實際定價日及實際發行價格以不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

受到客戶需求疲弱及轉投資公司持續虧損拖累，環宇-KY前3季稅後淨損為2.19億元，每股淨損為2.45元，累計前10月合併營收為10.07億元，年減20.04%。

環宇-KY表示，明年營收可望較今年成長，轉投資公司虧損亦會逐漸收歛，預期明年會比今年好。