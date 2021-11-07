行政院長蘇貞昌及桃園市長鄭文燦今在新竹進行公投宣講，國民黨文傳會副主委林家興表示，民進黨執政不力、民怨沸騰才引出四大公投，蘇院長正身兼護航民進黨錯誤施政的「主謀」與「把風者」，竟然還想甩鍋給國民黨，實在是「做賊的喊捉賊」、「打人的在喊疼」。

林家興認為，當蘇院長批評國民黨提出同意四大公投是「來亂台灣」，可曾檢討反省民進黨政府才是扼殺人民公投權利、食品安全的「主謀」？而推動「四個不同意」來反對民意的蘇院長，不也正是身兼民進黨扼殺台灣民主與健康的「把風者」？

林家興痛批，蔡英文曾把「美牛講成毒牛」，今日蘇貞昌將美豬抹黑成毒豬，騙台灣人不夠「連美國人都要騙」，政治誠信早已破產。

對於桃園市市長鄭文燦稱國民黨捍衛食安、反對萊豬進口，是「國民黨把美國人當三歲小孩」，國民黨發言人江怡臻痛批，當民進黨蘇貞昌與鄭文燦硬是把反對萊豬、保護食安的民生問題與國際經貿議題掛鉤，才是真的「把台灣人與美國人都當三歲小孩」。

江怡臻指出，在美國的豬肉生產中，明明有絕大多數78％不含萊劑的豬肉可進口，民進黨卻要為22％的萊豬破壞美豬在台灣的聲譽，甚至混淆「萊豬」與「美豬」，甚至掛勾台灣的國際貿易信譽，根本是在傷害台灣的對外關係，也陷美國於不義。

江怡臻提醒，當民進黨承諾的2025年非核家園進度嚴重落後，台灣民生與產業面臨缺電風險，只好提早重啟檢修中的核三來救援、人民也被迫承擔空汙「用肺發電」，蔡政府可曾對台灣能源轉型務實負起責任？

江怡臻指出，當鄭文燦一邊高喊能源轉型、保護藻礁，另一方面牽拖馬政府，卻忘記觀塘工業區第一期造地工程，是陳水扁執政時期的2001年11月12日正式開工；再來2018年10月08日，蔡政府讓三接環評再度過關，所以三接才會在2019年11月正式開工，更被環團批評為「環評史上最黑暗一天」。

她說，當年馬英九總統可以有魄力停掉國光石化保護濕地，反觀蔡英文承諾「藻礁永存」卻蓋三接天然氣毀藻礁，兩相對照實在諷刺，也才能檢驗出政治人物真正的信念堅持。

江怡臻表示，面對民進黨進口萊豬威脅食安、能源轉型失敗的執政錯誤，甚至還要限制人民行使民主的權利與破壞環境生態，國民黨與臺灣民意站在一起，除了主推自己提出的「反萊豬」與「公投綁大選」二案外，也會尊重與協助民間團體的提案，主軸「公投大家挺，台灣謝謝你」。

江怡臻呼籲，當執政的民進黨挾著5800萬對在野黨與人民頤指氣使，只有大家出來挺公投，臺灣人民才能終止民進黨倒行逆施、守護自己的健康與民主。