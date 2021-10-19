國民黨立委賴士葆今天質詢時關注軍公教明年調薪幅度及時間進程。行政院長蘇貞昌表示，調薪方向已經決定，但仍尊重審議委員會及程序，會趕在明年1月1日前決定。

立法院會今天邀請蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮列席報告「111年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢時問，軍公教明年調薪何時會確定，並不斷追問1個月內能否決定。

蘇貞昌備詢表示，調薪的方向已經決定，但仍要尊重審議委員會及程序；人事行政總處人事長施能傑備詢表示，委員會已在研議，近期會盡快討論。

蘇貞昌強調，調薪應該會趕在明年1月1日前決定。

賴士葆指出，現在已經10月，但111年中央政府總預算未見軍公教調薪的預算，預算來源為何。朱澤民說，預算經費將依法定程序，經行政院會通過後再送到立法院審議。

賴士葆追問，軍公教調薪是否比照基本工資調漲5%。蘇貞昌說，政府會審酌各種情況跟財政負擔、物價指數，調整幅度則尊重審議委員會。

此外，賴士葆今天質詢時也提到，許多民生物資在9月漲幅高於消費者物價指數，百姓日子很難熬，國民黨團強烈呼籲凍漲油價。蘇貞昌說，10幾年來油價漲跌機制運作良好，並且有亞洲鄰近國家最低價機制，政府不干預。