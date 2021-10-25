台北市長柯文哲和基隆市長林右昌為了基隆捷運路線規劃隔空互槓。行政院長蘇貞昌今天出席淡江大橋八里端通車典禮表示，捷運隨地方發展和人口移動規劃，當初北北基首長一起商量，有的希望延伸、有的希望地下化，大家都是希望有最大的功效、都沒錯，只要對地方有助益，中央都會支持。

面對基隆捷運路線改變，台北市長柯文哲日前痛批，八堵至基隆段不處理就是「騙局」，基隆市長林右昌連日來為此與柯文哲隔空喊話，引發熱議。

行政院長蘇貞昌25日出席淡江大橋通車典禮受訪時表示，捷運關係民眾的通勤生活，捷運系統如果成功，地方和民眾都會受益，當初也和台北、新北與基隆的市長商量，大家都希望發揮最大功效，「都沒有錯」，只要對地方有益，中央都會支持。

對於基隆捷運的路線規劃，蘇貞昌說，經過北北基的首長大家一起商量，有的希望延伸，有的希望地下化，這一方面，都是希望能夠讓它得到最大的功效，都沒有錯，希望大家一起合作。