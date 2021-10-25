國民黨擬全力推動年底4項公投，外傳這是蘇貞昌的閣揆保衛戰，蘇貞昌今(25日)出席淡江大橋八里端通車典禮時表示，公投應就事論事，不要扭曲成政治運作。資深媒體人黃創夏認為，將在12月18日登場的公投目標就是蘇內閣，且公投門檻低於500萬票，這絕對會是一場硬仗。

黃創夏今天在臉書上表示，「1218」倒數計時，目標只在蘇內閣，其他都不重要，「政治板塊擠壓，不由分說！」同時，他也在自己的另外一篇臉書貼文中分析，公投門檻低於500萬票，前高雄市長韓國瑜選總統時仍然獲得552萬票支持，「1218這仗，絕對是硬仗！」

此外，針對公投議題，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，藻礁因為程序不正義與行政體系失職而走向公投，「沒有程序正義就沒有實質正義，直接民意才能迫使當權者謙虛面對人民」；台北市長柯文哲直言，他很氣民進黨政府整天講幹話、豪洨，即便大部分人公投投反對、議題沒過，還是會被立法，所以公投就是玩假的，總統想幹什麼就幹什麼，那不如直接告訴老百姓「公投是參考用的！」

同時，有多個民間團體今天也在立法院前宣布2021年秋鬥啟動，今年秋鬥的主軸是「反獨裁、護民主、拼公投」，年底公投將是直接民意反對獨裁黨意的展現，也預告11月13日起將由屏東一路向北下鄉行腳宣講公投議題，並於12月12日回到台北凱道集合會師。