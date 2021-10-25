台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，民進黨包括台南市長黃偉哲與立委王定宇、許智傑等人均喊檢討《選罷法》，遭外界批評雙標。綠營黨團總召柯建銘則呼籲，不能輸了就要翻桌。對此，東華大學教授施正鋒直言，執政的民進黨昨是今非、今是昨非，是如假包換沒有是非的政黨。

台灣基進立委 陳柏惟。(圖/本報資料照)

陳柏惟日前遭到罷免，國民黨士氣大振，剛上任的黨主席朱立倫呼籲對年底的四項公投全力以赴，視為對行政院長蘇貞昌、及民進黨政府的不信任投票。蘇貞昌不甘示弱，質疑國民黨「吃萊牛、卻反萊豬」邏輯上說不通，「愛藻礁反發電、卻要重啟核四」也不合道理。

施正鋒25日在臉書貼文表示，乍聽下，民進黨反公投的主要理由是國民黨朝野異位、昨是今非。然而，綠營過去支持罷免、鬆綁公投法規，現在剉咧等，嚷嚷要調整、甚至廢除，七仔笑八仔。

他指出，代議式民主仰賴黨綱、及政見來交換選民的支持，一旦取得政權，當然必須戮力履行政見。不過，政客往往當選後食言而肥，甚至見異思遷、得隴望蜀，除了習慣性的記憶力不佳外，最常見的理由是上台後發現選前認識不足，既然要對所有的選民負責任、不能眼中只有支持者，當然有必要改弦更張，講好聽是從前種種譬如昨日死、以後種種宛如今日生，又不是「孟姜女嫁萬喜良」，沒有必要從一而終，更何況情勢已變，必須懂得通權達變。

施正鋒感嘆，只不過，民眾看到的是政黨把選舉當作取得政府資源的工具，而資源則是贏得選舉的保證，為了永續經營、永遠執政，政見多半是參考用。因此，一旦走馬上任，立即歸零重新評估哪些政見是「可行的」，也就是不會抵觸社會的支配力量，尤其是重要的利益團體，作為掮客的政黨當然不能固執己見，務實的政客為了擴大「社會支持」，更難堅持理想原則。然而，究竟是靈活變通、見風轉舵、還是見利忘義，則要依個案逐一深入檢視。

他指出，首先就萊牛、萊豬來看，不管是哪一個政黨當家，由於我國國防上必須仰人鼻息，貿易上只能接受頤指氣使。在馬英九時代，國民黨政府選擇對我們衝擊比較少的萊牛，在野的民進黨則通通反對，至少可以增加我們討價還價的縱深，也讓美國人知道台灣有付出相當的代價。相對之下，我們豬肉吃得比牛肉多，既然中國人不吃萊豬、我們的豬不能餵萊劑，民進黨政府不能為國民把關，高姿態嚷嚷「又沒有逼你們吃」，豈非公然與百姓為敵？

施正鋒提到，核四公投則牽涉到核能安全及能源安全的考量，三十年來一直沒有定論。陳水扁政府揭櫫「非核家園」的目標，加上福島核災，馬英九政府被迫宣布核四封存，最後一批燃料棒終於在年初送美。重啟核四公投的基調是「以核養綠」，也就是核能減煤，聽來不無道理。民進黨反對的理由是即使沒有核四也不會缺電，只不過，現在又說「護藻礁會缺電」，可見，蔡英文政府能源轉型的「減煤、增氣、展綠、非核」三五二○公式是畫大餅。

他以今年的綠能目標百分之十二為例，實際上大概只勉強達百分之六左右，而風力發電更被譏為外商的冤大頭，坊間風風雨雨。坦誠而言，台灣作為一個小國，短小精幹，就國家安全的考量來看，不管是刺蝟、還是進階的豪豬戰術，基本上是花大錢布置飛彈防禦幕，也就是盲劍客的打法，以色列及伊拉克已有相當的經驗。至於所謂的毒蠍子打法，就是發展核武以小博大，用來嚇阻潛在的威脅者，核能發電至少有訓練人才的機會，美國當然不願意台灣國防自主。最後，施正鋒感嘆，昨是今非、今是昨非的政黨，是如假包換沒有是非的政黨。