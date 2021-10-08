中央流行疫情指揮官陳時中日前表示，第一劑疫苗覆蓋率若達7成即可討論解禁措施，時間預估在10月底，但雙十連假將至，各風景區將湧現人潮，外界擔心將成為警戒鬆綁的一大挑戰。台北市副市長黃珊珊8日表示，疫苗覆蓋率、國家公衛政策及人民文化是管制鬆綁的三大指標，在沒有本土個案的情況下，北市希望至少觀察14天，才能確定比較沒有風險。

北市府下午舉行防疫記者會，有關降級相關指標及連假人流控管，黃珊珊指出，北市風景區都有人流、車流即時影像，市民可在網站上觀看景點現況，但國內疫情還算平穩，雖然還是有境外移入個案，但管制要鬆綁的話，疫苗覆蓋率只是其一選項，但還要配合公衛政策，也就是到底要管多嚴，目前國內警戒維持二級，在各場域都要戴口罩，這規定還算相當嚴格。

黃近一步指出，除上述兩點之外，第三則是人民的社會文化，也就是國家政策到底要強制到何種程度，台北市民其實都很守規矩，只要在公共場域、運輸，大家都會把口罩戴好，就這三原則來看，要不要鬆綁。

黃認為，在沒有本土個案的情況之下，市府希望至少要觀察14天左右，才能確定比較沒有風險，市民還是要自己評估狀況，如市長所說，如果保持社交距離、在空曠之處，當然可以比較輕鬆，但進到人數較多或公共場域，就要隨身攜帶口罩和自身防護，我們希望市民應該正常生活，把自己保護好，做好風險控管，如此一來，無論政策是鬆是緊，都能保護自己和他人。