受新冠肺炎疫情影響，八大行業經歷2次強制性停業，去年停業1.5個月，今年則已經停業5個月。全台八大特許自救會、台中市特殊娛樂職業工會、司法革新生命尊嚴維護協會今率團赴指揮中心門口抗議，認為錯誤政策之下的防疫破口不該由八大行業承擔，今日工會派出代表遞上陳情書，呼籲指揮中心訂出復業時間點，在落實防疫措施的前提下，還給八大行業工作權。

八大停業5個月以來，許多家庭苦苦支撐，已有多起因生活困頓而輕生的不幸事件。參與抗議者不滿地指出，政府決策錯誤在先、推卸責任在後，到底要再犧牲多少八大的夥伴，才肯給剩下的人一條生路？八大行業也是台灣一份子，最先配合停業，也最遵守防疫措施，稅還繳得比別人多，如今卻落得工作權被剝奪、生存權被漠視的下場。

全台八大特許自救會張小姐表示，政府說八大行業疫調困難，但事實上每個人進公司前都會打卡，有分PT、正職班，包廂有什麼客人也有一清二楚，公關坐台的分秒也很清楚。八大行業停業期間，甚至有人輕生，雖然輕生可能個個人想法的調適有關，但是政府也要提出配套措施，試問「誰有辦法讓一個行業停業幾個月？」。司法革新生命尊嚴維護協會執行長黃昱誠表示，八大行業要生活，八大行業工作者的學識素養不輸人，只是工作場所不一樣，呼籲政府有條件開放復業，訂出開放日期。

共同參與抗議的新黨輿情中心主任季節表示，八大行業非破口，過去的機組員檢疫政策不是八大行業決定，為何政府的錯誤要由八大行業承擔？新黨議員侯漢廷也說，如果政府認為八大行業是高風險對象，為何沒有調整過八大行業接種疫苗的順序？另行業的復甦，憑什麼要用全台疫苗的覆蓋率作為指標？呼籲政府還八大行業工作權。