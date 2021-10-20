美國聯邦通信委員會（FCC）專員Brendan Carr表示，FCC應該考慮將中國無人機製造商大疆創新列入構成安全風險的企業名單中。大疆發言人Adam Lisberg隨後透過電郵反駁，大疆無人機是安全的，適合敏感行業和政府部門的工作。

綜合外媒20日報導，Carr是FCC領導層的共和黨成員，他在一份聲明中表示，大疆無人機和這些系統上的監控技術正在收集大量敏感數據，從關鍵基礎設施高解析度圖像，到面部識別（數據），以及可測量個人體溫和心率的遠程傳感器（數據）等。

2021年3月，根據2019年一項用於保護通信網路的法律，FCC已經將五家中國公司列入構成國家安全威脅名單，包括華為、中興通訊、海能達通信、杭州海康威視數字技術有限公司和浙江大華科技有限公司。

報導稱，大疆如果被列入美國黑名單，意味著美國的補貼不能用於購買大疆生產的設備。目前大疆占有美國無人機銷售市場份額的50％以上。