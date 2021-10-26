「金融時報」今天報導，英國情報單位已與亞馬遜網路服務簽約，讓他們代為管理機密資料，以促進資料分析與人工智慧（AI）在間諜活動中的使用。

報導補充說，英國情報機構政府通訊總部（GCHQ）大力支持採購具高度安全性的雲端系統，將由姐妹機構軍情五處（MI5）、軍情六處（MI6）和諸如國防部（Ministry of Defence）等其他政府部門在聯合行動中使用。

金融時報引述知情人士報導，英國情報機構是在今年與亞馬遜公司（Amazon）的雲端服務單位亞馬遜網路服務（Amazon Web Services AWS）簽訂合約，所有機構的資料都將保存在英國。

GCHQ表示，他們對有關與技術供應商之間關係的報導不予置評。AWS也婉拒對報導做出評論。

今年2月，GCHQ竊聽單位的網路情報人員表示，他們已完全採用透過人工智慧處理大量全球資料的模式，來打擊假消息並揪出設下圈套的虐童者。

GCHQ使用翻譯等基本AI技術已行之有年，如今又向前邁進一步，部分原因是敵對國家使用AI，另外就是在資訊爆炸的時代，這類舉措有助提升效率。

金融時報指出，政府通訊總部主任佛萊明（Jeremy Fleming）今天稍早表示，2021年英國各地發生勒索軟體攻擊事件的數量，比去年多出一倍。