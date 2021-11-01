軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，美國情報機關先前發布新報告，稱在全球暖化現象加劇下，水資源安全問題會更加嚴重，包括印度與巴基斯坦、中國大陸與印度、中國大陸與中南半島等存在重要跨國河川的區域，可能於2040年為爭奪水資源而爆發衝突。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）指出，在全球暖化的影響下，世界各地水資源缺乏危機將日益加劇，恐發展成重大國際安全問題；其將目前因水資源爆發衝突的可能性列為「低」，但2030年預計提高為「中」，至2040年則將進一步升到「高」。

該報告特別指名目前已存在重要跨國河川的區域。如供應巴基斯坦75%人口和5座最大城市工業及民生用水的印度河，卻會先經過宿敵印度控制的克什米爾地區；印度的重要河川布拉馬普特拉河，上游則是中國大陸境內的雅魯藏布江；而中國大陸於湄公河上游的瀾滄江建造水壩，更是已引起泰國、越南等下游國家的不滿；另外，在中東和北非，更是有超過一半的地表水資源為跨國共有。

該報告警告，在全球跨國河川中，有至少一半缺乏機制性合作，且大部分現有協議也不夠靈活，無法因應氣候變遷下的水流量減少等問題，難以緩解水資源危機下的地緣政治緊張局勢。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）先前才指出，在全球暖化影響下，21世紀最珍貴的資源不是石油，而是被稱為「藍金」（blue gold）的水資源，警告下一場戰爭的導火線可能正是爭奪水資源。