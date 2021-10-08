疫情趨緩，KTV有條件陸續解封，但酒店、舞廳業者不滿，日前上街抗議，要求復業。對此，台北市副市長黃珊珊8日回應，北市認為在實質降級，回到去年狀況，會比較適合。

黃珊珊表示，八大行業復業還是中央權責，不過她認為疫苗覆蓋率要達到標準，公共衛生有一定管制方式，最重要是人民生活習慣與社會文化。

她說，八大目前是中央管理，決定是否開封，北市認為在實質降級，回到去年狀況，會比較適合。