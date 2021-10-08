八大行業何時復業？ 北市：實質降級後較適合 17:392021/10/08 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 酒店、舞廳業者不滿，日前上街抗議，要求復業。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情趨緩，KTV有條件陸續解封，但酒店、舞廳業者不滿，日前上街抗議，要求復業。對此，台北市副市長黃珊珊8日回應，北市認為在實質降級，回到去年狀況，會比較適合。 黃珊珊表示，八大行業復業還是中央權責，不過她認為疫苗覆蓋率要達到標準，公共衛生有一定管制方式，最重要是人民生活習慣與社會文化。 她說，八大目前是中央管理，決定是否開封，北市認為在實質降級，回到去年狀況，會比較適合。 不同房屋類型怎麼挑？永慶房產專家分析給你聽 疫情管制何時能鬆綁？黃珊珊點出3大原則 #北市 #復業 #實質 #降級 #適合 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣本土連8天＋0 醫鬆口氣：中秋測試已通過 10:102021/10/08 生活 動物園、新樂園迎雙十 明起免預約 04:102021/10/08 地方新聞 北市學生打BNT3人住院 柯：擬和台大醫院針對高中生做「這項」檢查 15:542021/10/08 政治 美景氣復甦 高收益債有看頭 04:102021/10/08 投資理財 保發中心董座桂先農：保險兩路進擊 建線上購買平台 04:102021/10/08 產業特刊 士林豪宅淪為夜市 議員批北市府用合法掩護非法 17:352021/10/08 生活 北市電動機車補助 最高2.7萬 04:102021/10/08 地方新聞 新北市議員媒合企業捐抑菌機 近百間幼兒園受惠 11:312021/10/08 生活 香港納歐盟灰名單 專家示警台商 04:102021/10/08 焦點新聞 北市招商連2年輸新北 議員痛批 04:102021/10/08 地方新聞 規避復業審查KTV偷跑營業 台中警蒐證查獲 08:072021/10/08 社會 生活熱門新聞 超猛孕婦！新竹媽媽9年連生8胎 所有小孩換裝要花2小時 - 生活 OK超商的優勢是什麼？鄉民齊指一服務：大勝龍頭小7 - 生活 違規外出還偷吃長榮空姐 民航局怒了！重罰機師60萬、華航200萬 - 生活 地瓜葉下鍋就變超澀 老饕曝過水「加1物」變超嫩：小吃店都有教 - 生活 大家都錯了！洗頭6大NG行為曝光 網驚：難怪頭髮變少 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。