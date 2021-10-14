高雄市鹽埕區城中城大樓凌晨大火，導致46人喪命，一共救出87人，其中41人輕重傷的悲劇，這棟有40年歷史的商住混合大樓，在風華散盡後，隨之而來的是投資客瞄準住宅、套房出租的投資機會，但隨著這一燒，城中城這類老舊大樓的問題也浮現。

根據高雄市建管處資料，「城中城」1981年完工，屋齡40年，為地上13層、地下2層的商住混合大樓，規劃1到4樓是商場，5到6樓是電影院，7到11樓是辦公室，12樓是餐廳，未規劃住家。目前地下2層未使用，地上1至5樓廢棄，7樓至11樓約有120戶住戶，據了解，城中城大樓實際居住139人。

鹽埕區過去是高雄市政府所在地，當時城中城以商辦大樓開幕，有許多民眾前往購物、看電影，相當繁華，但隨著商圈轉移，市政府也移往別處，導致城中城大樓失去人潮，最終商場關閉，許多所有權人將大樓隔間成住家，或是隔成套房出租，導致產權相當複雜，就算想改建也難以推動。近年來每戶7、8坪套房，售價僅約20萬元~50萬元新台幣，房價相當低廉，被當地居民稱譏「送人也沒人要住」，卻被很多投資客接手進場，吸引而來的也是無力負擔需要更多資金的獨居或是弱勢族群。

以上狀況，導致治安每況愈下，甚至在1998年該棟大樓也曾失火，當時是白天起火，所幸無人傷亡，近年城中城大樓管理逐漸改善，但沒想到再次遭遇火災，甚至創高雄史上火災最慘況。

有報導指出，火警發生後，一名男子趕抵現場，他說明自己是投資客，當初看準這棟40年的老舊大樓會改建，就砸錢買下一房賭「都更」，他表示，因為這棟大樓相當便宜，當時看準這棟40年老樓有機會都更改建，就砸52萬買下一間房子賭賭看，並以月租3500元出租，沒想到現在燒到什麼都沒了，由於租房給房客，這次死傷慘重的集中在7至10樓，至於房客有沒有事，他臉色凝重，就怕房客發生什麼事，不敢打電話。

老樓由於商業價值低，改建為住家、分租套房的情況屢見不鮮，以台北市最有名的就是位於錦州街、新生北路交叉路口的「錦新大樓」，被稱作北市最猛凶宅，前身是時代大飯店、為地上14層的住商混合大樓，過去因火警、墜樓等案件，34年間奪走24人命。也因如此，房價幾乎是附近的一半，也吸引很多生活條件不佳的房客入住，增加出租套房商機，在2019年揭露資料，當時每年成交數量都還有10幾筆，顯示有投報率的機會下，依然有人搶進這類市場。

2017年錦新大樓法拍9戶，前新北市議員李婉鈺都登記為債務人，分別落在4、6、7、13樓，每戶底價715萬元，李婉鈺當時受訪指出，10年前家族計畫將錦新大樓買下來，改造成小坪數背包客棧，但因為產權太過複雜，最後整合破局。

北市下個月將法拍錦新大樓9戶，債務人都登記為議員李婉鈺，分別落在4、6、7、13樓，每戶底價715萬元。李婉鈺受訪時說，10年前開始家族計劃將錦新大樓全部買下來，改造成小坪數的背包客旅館，但最後整合破局。

老舊房屋雖然讓收入條件不佳、不想改變生活環境的民眾有棲身之地，但在台灣多地震等天然災害的環境下，老舊房屋的耐震結構、水電配置老舊，甚至連逃生出口都沒有的情況下，只要發生意外，後果不堪設想。

高雄市長陳其邁在晚間率領市政團隊90度鞠躬道歉，表示除了對傷者醫療照顧、後續的生活安置工作，以及罹難者家屬的喪葬協助工作，盡快調查失火原因，並針對老舊建築調查，是否有行政管理疏失，以及在興建現行的消防建管法規立法之前，將這些與城中城一樣老舊的建築找出來，透過修法方式彌補起來。

新北市長侯友宜也指出，轄內11樓以上甲類複合式大樓有將近90棟，公安小組，半年內就針對建築物消防安全設備做檢修、申複，智慧消防演練也不斷要求一定要做好，並強化複合型高樓公共安全，已立即要求工務、經發等單位研擬公安強化措施。

侯友宜說明，新北市也有7棟三重天臺等超過30年以上的老建物，從現在開始優先辦理消防搶救演練，並針對30年以上複合性大樓會強化檢查、了解，預防憾事發生。

依據內政部資料顯示，2020年第四季全國40年以上屋齡的比重達28.7%，光雙北就占大半，高達65.7%，台北市占比最高的分別為萬華區的52.8%和大同區的51.4%，新北則是6都最高，超過50%。