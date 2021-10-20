民進黨高雄立委許智傑今（20）日在群組發出採訪通知指出，要為城中城及陳柏惟舉辦共同祈福會，但遭疑消費罹難者及受災戶後，晚間緊急收回訊息，並稱「抱歉明天記者會臨時有狀況取消」。國民黨文傳會主委凌濤痛批，將城中城大火悲劇與罷免陳柏惟的公民行動放在一起，如何對得起不幸喪生的46條人命？

許智傑Line群組今發出採訪通知，主題為「高雄民代為城中城、及陳柏惟祈福」記者會，預計明天傍晚5時在五甲龍成宮舉行。內容提到，許智傑將號召高雄民代一起到龍成宮上香祈福，希望可以化解社會對立及傷痛，一起累積台灣社會的正能量，繼續推動台灣向前走，也希望陳柏惟可以順利度過周末的罷免案。

凌濤今在臉書痛斥，城中城大火凸顯出高雄市政府行政怠惰、管理不善的治理失能，民進黨在高雄長期執政難辭其咎，理應忙於檢討改進，如果只是為城中城大火的死傷者祈福，大家都能接受，但竟然把台中在地民意希望罷免的不適任立委拿來放在一起為他祈福，有沒有尊重過城中城不幸罹難的46條人命與家屬們的感受？

凌濤怒指，高雄的綠營民代，包括許智傑委員與親綠的黃捷議員將城中城悲劇與罷免陳柏惟放在一起，不但沒有化解社會對立及傷痛，反而製造更多爭議，對火災死傷者及家屬更是極為不尊重的表現。

凌濤表示，這令人回憶起城中城火災悲劇發生之初，高雄的民進黨立委邱議瑩還在發挺陳柏惟臉書文、在立法院自拍，同屬高雄的民進黨立委趙天麟除了持續宣傳挺陳柏惟，更跑出來護航高雄市政府的施政，左怪中央政府長期重北輕南、右牽拖藍委在院會杯葛無法修法，就是不檢討自己！

凌濤呼籲，蔡英文總統管管自家高雄民代，把問政心思放回高雄、關心高雄市民的需要，不要干擾台中在地鄉親行使自己的公民權利！

對此，許智傑今晚在臉書回應，「秉持著一個祈福的心，但因為未縝密考慮社會觀感，及家屬想法造成諸多紛擾，深感抱歉」。