高雄市昨晚發生兩起火警意外，位在林園區的合興石化公司大火才剛撲滅，鳥松區一家工廠又發生大火。對此，台北市議員游淑慧表示，這一年多的高雄，工安、治安、消安事件連續發生，絕不是偶然，事出必有因，並點名2任高雄市長。

游淑慧今（26）日上午看到新聞，得知高雄昨晚林園和鳥松又相繼發生大火，她在臉書提出質疑，是現任市長陳其邁德不配位？無能駕馭城市安全系統；還是前任市長陳菊十數年累積的公安沉疴，開始陸續爆出？過去沒做的，如今只是在賭運氣，並嘆「這一年多的高雄真的不太平靜！」

城中城大火後，游淑慧認為，現任高雄市長陳其邁說不逃避責任，但至今也無人下台負責，「現有團隊老神在在，官位爽爽做，薪水照樣領，結果就是如此。」而高雄市如何找回城市安全感，是陳其邁能力與連任的挑戰。

游淑慧也提到，責任政治不是苦肉計戲碼；而市政工作是良心事業，要有良心才有機會做好。

高雄市林園區林園工業區內的台石化廠區，25日晚間9時3分傳出火警，火光從廠區冒出，消防員射水搶救。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

22日城中城告別式結束，陳其邁受訪時除感謝各界對城中城事件的關懷與關心外，也表示隨後將陸續開始檢討相關事宜，包括制度修正、執行面落實、調查過程等，希望能撫慰所有罹難者，也盼讓城市能夠更安全。

不過高雄城中城大火釀46死悲劇，已引發民怨，一群自稱「民間鬥士」的陳抗團體，昨日下午在高市府前拉布條抗議，提出訴求「光復高雄！市長下台！」