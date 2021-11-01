針對立法院國民黨團1日開記者會批評高市府迴避城中城責任，高雄市議會民進黨團總召鄭光峰回批，國民黨無心協助受災戶彌平傷口，一再於傷口撒鹽，極盡能事消費悲劇，以政治操作謀圖政治利益，沒有同理心更沒有反省。

鄭光峰說，國民黨主席朱立倫2015年擔任新北市長發生八仙塵爆，造成嚴重死傷，即使傷者控告瀆職，監察院調查也認定新北市府有行政管理疏失，但始終沒有任何官員下台負責，朱甚至還在案情偵結3天後請假去選總統。

除了問國民黨是忘記了，還是害怕想起來？民進黨團幹事長黃文益也指出，朱立倫曾說，「核電問題不是依公投結果停建或續建核四，而是有核安問題，核四就不應該存在」如今說重啟核四，雙標作法果然是換時空打臉自己。

黨團副總召邱俊憲強調，城中城事件主要是人為因素、未依法維護防火避難設施及欠缺合法健全管理組織等所致；高市府除了致歉、善後，也有2首長請辭負責，相較於朱立倫對八仙塵爆事件，誰才是勇於承擔任事已經很清楚。