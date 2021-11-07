上（10）月中旬，國內發生兩起意外事故：高雄「城中城」大火釀成46死、41傷慘劇及「虎豹潭」落水釀成6死慘劇，其中喪命者多為弱勢老人和兒童，再進一步細查肇事原因，更不乏重大人為疏失所致，令人不勝唏噓也不免感嘆，值此歲末年終仍不平靜！

「城中城」暗夜大火燒出台灣貧窮＋建築物安全問題

每當意外事故發生時，絕大多數人直接聯想到的通常是「有沒有買保險？可以獲得多少理賠？」不過，很遺憾的是，這兩起意外事故的受難者幾乎無法從保險金中獲得補償。

首先，堪為高雄史上最為嚴重的火警事故，「城中城」大樓暗夜大火燒出台灣貧窮及建築物安全問題。

據了解，「城中城」大樓為住商混合大樓、屋齡已超過40年，居住在此的住戶不少是獨居長者、失智、身心障礙及經濟弱勢；根據金管會保險局統計資料顯示，所有住戶中僅有6人有身故保險、9戶有投保住宅火災保險，不僅投保率低、保額也偏低，一把大火燒出弱勢族群的悲歌。

另一方面，從投保率、保額普遍偏低，以及金管會公布賠付金額並不高（初估僅有新台幣2910萬元）這兩點來看，居住在「城中城」大樓的弱勢民眾可能連日常生活都成問題了，哪裡還有餘力顧及人身保障？自然現有的保險規劃顯得相當不足！

「虎豹潭」落水意外：每學期學費破萬元、保險卻不明

其次，「虎豹潭」自然體驗營原是親子共學共玩、體驗生活的一樁美意，豈料會發生落水意外，儘管每學期學費價格不斐，有關個人意外險竟然不知道是否有投保……。

據了解，此一自然體驗營經由參加者彼此口耳相傳報名參加，每學期學費破萬元，至於是否有為參加者投保意外險，據陪同孩子參加體驗營的家長表示，只有第一次參加時有確認投保相關內容，後來幾次參加都沒有再加以詢問並確認；換言之，根本也不清楚此次有沒有投保……。

微型保險「窮人保單」：每月不到百元就能買到基本保障

針對高雄「城中城」大樓火災事故中，絕大多數住戶因為經濟弱勢，投保比例偏低，小花平台保險顧問對此表示，即便沒有錢，也要為自己買份保障，以微型保險為例，其實每月「不到百元」就能買到基本保障。