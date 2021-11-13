【LIVE直播】決戰1218！公投第18案「反萊豬公投」意見發表會｜2021.11.13

四大公投案將於12月18日投票，公投意見發表會於今日（13）下午1點開始。公投第18案「反萊豬」，由農委會主委陳吉仲擔任代表。陳表示，進口萊豬是國際的遊戲規則，攸關台灣走向世界的經貿誠信議題，若不進萊豬「大家想想看，台灣賺了美國那麼多貿易順差，美國人會不會生氣？」

陳吉仲表示，公投通過若誤了國家將非常嚴重，國民黨訴求的反萊豬，當然與反美豬是息息相關的。陳指出，國家開放萊豬時配套措施很重要，執政黨採取日本模式，所以開放後進口的數量反而減少，就是因為配套措施完善。國民黨要求明確標出含萊劑含量，這是不可能的，因為全世界沒國家這樣做；國民黨如果一定要打破國家的現狀，這會讓國家往後退。

陳吉仲痛批，全世界食安專家都不認為萊豬是重大食安問題，只有國民黨不斷拿這個點來操作。蔡英文上任後，提出農民職業災害保險與退休金，讓農民不必靠天吃飯又有保障，這就是蔡政府對農民的照顧。所以他要在此呼籲所有農民，12月18日出來投不同意票。

陳吉仲表示，馬英九總統時代發生多少食安重大事件？包括三聚氰胺、餿水油等，但自從蔡英文上任這類事件明顯減少，這才是真正的食品安全；可見食品安全不是用喊的，所有食品團體也對蔡政府的作為很認同。至於營養午餐，過去採用在地食材的比例很低，但現在蔡政府讓160幾萬個學童吃到在地食材，比例高達9成3，甚至還帶學童去看食材的培育與收成，這才叫做真正落實食農教育。

陳吉仲強調，翻遍全世界，沒人用公投來決定食安政策，這是台灣要走向世界的誠信問題，如果這個公投過了，國家一定倒退；蔡英文勇敢做了這個決定，若這個公投過了，台灣如何在世界上立足？大家想想看，台灣賺了美國那麼多貿易順差，美國人會不會生氣？所以這就是國際的遊戲規則與誠信問題，這是經貿議題不只是食安議題，希望國人冷靜思考。