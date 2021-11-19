國民黨立委江啟臣接受媒體訪問萊豬議題。（王文吉攝）

蔡英文總統今日透過臉書表示，馬政府開放美國萊牛至今9年多，政府嚴格把關，大家都吃得安心，美豬當然也可以被嚴格把關。對此國民黨立委江啟臣表示，馬總統任內以「牛豬分離」面對美國壓力，蔡政府去年8月強行開放萊豬，當時聲稱沒有交換任何承諾，現在又改口無法簽FTA、加入CPTPP，說法自相矛盾。

江啟臣感謝蔡總統肯定馬前總統在開放美牛之後將食安管控得很好，接著提醒蔡總統不要忘記「您在2012年是反對萊豬及萊牛的啊！」

江啟臣表示，任何政黨執政及任何人擔任總統，都同樣面對美國施壓豬肉進口，尤其是萊豬部分。馬總統任內考量國人飲食習慣，為降低健康風險，以「牛豬分離」守住，只開放30個月齡以下的牛肉進口，萊豬仍禁止進口。

江啟臣反問蔡總統是否早已忘記當時的堅持，前後兩套標準，當初徹底反對萊牛及萊豬，如今不只全部開放萊牛，還開放含萊劑的全豬，完全不設限，連最基本的標示都做不到，我們如何相信蔡政府能做好食安管理？

江啟臣提到，國人吃豬肉的量是牛肉的6、7倍，國人也吃很多豬內臟，如何管控含有萊劑的豬肉？開放過程也沒有向國人溝通，也沒有對國會負責，就強行開放。何況去年8月28日宣布開放，當時聲稱沒有任何交換說，現在又改口無法簽FTA、加入CPTPP，這是什麼道理？

江啟臣質疑，去年開放萊豬根本有利益交換或特別承諾，蔡總統必須要對開放萊豬政策負責，「公投結果才是真正民意，12月18日讓人民用自己的票決定要出什麼樣的豬肉。」