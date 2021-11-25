美國總統拜登將於12月9日至10日召開首屆線上民主峰會，台灣獲邀，但並非由蔡英文總統親自上陣，而是由行政院政委唐鳳與駐美代表蕭美琴參加。國民黨前主席、立委江啟臣今天對此表示，這安排應該還是有兩岸政治因素考量，但蔡英文不敢以總統身分參與線上會議，應該是在兩岸和對美關係上有觸礁，並無法雙贏所致。

美國國務院昨天宣布，拜登將於12月9至10日舉行首屆全球「民主峰會」視訊會議，邀請台灣、日本、南韓、英國等110個國家及地區的政府、民間團體與私營部門領袖出席，但蔡英文將不參與這場視訊會議，而由蕭美琴與唐鳳代表政府出席。

江啟臣上午在立法院受訪時對此表示，應該還是有很多兩岸的政治因素考量，目前美中關係的競爭狀態，台灣處在中間尷尬困境，甚至是進退兩難的困境，恐怕這也是蔡英文現在所面臨的困境。

江啟臣指出，當然對民眾來講、對台灣來講，能夠雙贏是最好，也就是兩岸關係跟我們的對外關係都雙贏，都處理到平衡的地步是相對最有利，不過這考驗領導人的智慧，如何能夠做到雙贏。

江啟臣認為，以目前的安排來看，美國既然邀請了台灣，但蔡英文並不敢以總統的身份直接來參與，應該是在處理兩岸關係跟對美關係上有觸礁的感覺，並沒有處理非常的圓融跟妥善，如果蔡有能力，應該是處理到雙贏。