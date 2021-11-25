距離四大公投投票僅剩不到1個月時間，民進黨為了阻止四案全數通過，已是傾盡執政可動用的所有資源優勢，試圖對進入聽牌階段全過結果進行「攔胡」。

蔡英文總統刻意挑在敏感時刻視察藻礁，不難得知民進黨已視兩大能源公投案為馬奇諾防線，在「反萊豬」與「公投綁大選」議題上相對呈現棄守，尋求兩敗收場的政治盤算顯而易見。

綠營算盤打得精明，早期先打著「四個不同意」全數否決口號，挑明「只問意識形態立場、不問議題是非對錯」，動員號召綠營基本盤支持群眾出門勤王。進入末期後，四案成敗趨勢逐漸清晰，自然強打落後空間有限的議題「死馬當活馬醫」，最差也就是投票結果六四比收場，不致執政顏面盡失。

綠營過往打順風球時，這招可說屢試不爽，但此番恐怕會踢到大鐵板。北市議員羅智強所創辦的「台灣智會」公布2024趨勢最新民調，其中竟有高達42.6%的民眾認為應該「換其他政黨」執政，僅有18.2%的民眾認為應該由「民進黨繼續執政」。

當藍綠各自訴求公投案以全數同意或不同意形式進行政黨對決時，支持與反對民進黨繼續執政的民調卻有如此顯著差距，正是說明時下民意主流是多數民眾對民進黨5年餘執政表達極度不認同。

可想而知，42.6%認為應該「換其他政黨」執政的民眾，對四大公投案投下同意票的意願相對高昂，即便部分議題不願支持，只消有同意票「三張不算少、四張恰恰好」的聲音加以傳遞，這42.6%對上18.2%的壓倒性差距，絕對會讓民進黨試圖在能源議題攔胡的盤算落空。

如今民進黨只是在四戰全敗與兩勝兩敗的選擇中做賭注。問題在於，只要在野一方能極大化加強民眾對兩大能源議題的投票意願，以多數反對民進黨繼續執政為主流的形勢催化下，以往操作政黨對決牟利甚豐的民進黨，這次肯定要失望了。

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