國民黨高雄民主街講，19日在博愛、大順路口宣講。（曹明正攝）

國民黨高雄民主街講19日在大順、博愛路口快閃街講，立委陳玉珍特別站上肥皂箱助講，並跟高雄巿議會議長曾麗燕以及黨籍議員及黨代表，向路過市民朋友呼籲，12月18日要勇敢出門投下同意票「4個都同意、人民大勝利」

陳玉珍表示，民進黨昨是今非，現在的公投案都是民進黨過去支持的，現在綠營執政了卻反對。民進黨一直說國民黨反美豬，且台灣不開放美豬就不能加入國際組織，這都是欺騙人民，因為實際上國民黨反的是「萊豬」。

至於公投綁大選，陳玉珍表示，民進黨說國民黨要亂台灣、亂選舉。其實這是民進黨要讓台灣的民主走回頭路，沒收台灣人行使民主的權力。她表示，2018的亂象是選務機關的疏失，如果大排長龍，要改的是多設投票所。

她也講到，藻礁是7000多年的珍貴生態，更何況三接的預定地風浪非常大，連船都靠不了岸，做天然氣接收站並不是適合，國民黨不是反對政府做天然氣接收站，而是地點不適合，更是為了保護台灣的生態環境。

講到重啟核四，陳玉珍指出，執政黨說核四電廠蓋在S斷層帶上，但是核四反應爐並沒有蓋在斷層帶上，不僅這個斷層早就是死斷層，況且核四的耐震安全係數是10萬年的周期，講白一點，以機率來說，遇到的機率微乎其微。