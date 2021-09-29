花蓮前陣子地震頻繁，其中位於縣轄最南端的富里鄉8月6日晚間連續發生地震9次，最大規模5.4，導致富里國中、國小等多處教室毀損。台積電慈善基金會得知此事後，立即協助修繕校舍，經半個月後修復完成，讓師生能順利開學，並在安全場域下持續學習。

教育處表示，富里國小歷經8月6日連續地震後，學生活動中心、廁所、電腦教室、會議室及校長室等空間的輕鋼架多處坍塌掉落，西棟教學大樓2樓走廊大理石鋪面多處隆起，高低落差影響師生通行安全，且北棟教學大樓樓頂水塔嚴重變形、管線斷裂及抽水加壓馬達失效，造成學生活動中心廁所無法供水。

富里國中則是學生活動中心天花板掉落，辦公室牆面多處裂縫等，恐影響師生集會活動及教職人員辦公安全。

教育處表示，地震災損發生在8月，開學在即，若災損校舍未修復對孩童的學習場域恐有安全之虞；台積電慈善基金會及其協力廠商在縣議員黃玲蘭引介下，有感偏鄉要在短時間內找到專業廠商協助修繕，會有一定的難度，於是慷慨允諾進駐校園，協助災損復原工作，並在2週內完工。

對於台積電慈善基金會及協力廠商全力協助修繕校園，縣府表示感謝，除讓師生能安心迎接開學外，也共同替縣內教育抑注活水，讓教育場域更臻完善。