台股今(5日)上沖下洗近300點，終場黑翻紅守穩16400點，三大法人土洋對作，外資及陸資賣超163.39億元，大賣聯電、鴻海、台積電等權值股，低接群創、友達、長榮、陽明等面板、航運、鋼鐵以及金融股，買超前10大個股今終場也全數收紅。

受美股重挫、日韓股市表現不振影響，台股早盤一度重挫246點，跌破前波低點16248點，連16200點都失守，後在政府基金等內資低接買盤進駐，台塑集團與面板族群率先拉抬，電子、航運回神，台積電以572元平盤作收，聯電翻紅漲0.49%，指數終場收在今日最高點16460.75點，上漲52.4點，成交值3281億元。三大法人呈現土洋對作，合計賣超126.57億元，外資及陸資賣超163.39億元，已連續6個交易日賣超，幅度較昨日擴大，投信、自營商則雙雙買超，分別買超30.51億元、6.31億元。

統計外資買超前10大個股依序為群創、友達、長榮、陽明、中鋼、彩晶、華航、中鴻、中信金、台新金，包括面板、航運、鋼鐵、金融等族群，其中，面板是今日最早點火的族群之一，友達收盤17.85元，漲幅6.25%最大，群創收在16.95元，漲幅2.73%，彩晶收14.7元，也有5%的漲幅，外資對友達、群創也由賣轉買，分別買超3萬6522張、2萬8089張，加計彩晶買超1萬2029張，合計買超張數達7.6萬張。

貨櫃三雄在苦吞2根跌停板後，今日股價由黑翻紅，外資也連2買，今買超長榮2萬1136張、陽明1萬3288張，買超第11名的萬海也買超4455張，終場長榮收在103元，漲幅0.49%，陽明收在98.2元，漲幅1.03%，萬海收在173元，漲幅4.53%。

外資買超中鋼1萬3197張，中鴻7124張，鋼鐵股同樣也是盤中發動攻擊的族群，類股指數上漲2.16%，中鋼收盤漲0.6元，以35.6元作收，漲幅1.71%，中鴻收在39元，漲幅則有5.12%。

金融類股指數雖然呈現下滑，但外資買超的中信金收在22.45元，漲幅0.22%，台新金也漲0.28%，收在17.85元。

外資賣超前10大個股則以權值股為主，依序為聯電、鴻海、元大台灣50、台積電、新光金、國泰金、大同、國泰台灣5G+、元大金、日月光投控。