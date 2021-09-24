【愛傳媒黃珊珊專欄】挺過了疫情，台灣電影界的年度盛事台北電影節起跑了，從六月開始等到9月23日，很開心能看到台北電影節可以順利舉辦，當時在防疫小組的會議中通過防疫計畫時，大家的心情都無比期待。

從1998年開始，台北市政府加入主辦，至今已經邁入第23個年頭，台北電影節的成立目標就是為了支持台灣電影的創作、促進國際電影交流、擴展在地觀影視野，以及深化影像的美學教育，這些年來網羅了許多國內外的優秀作品，讓這些優質的影像故事，可以藉機會在這片土地上跟大家分享，市民朋友們也可以體驗到台灣電影產業的創新和發展。

台北市政府一直是輔助電影創作者影視協拍的強力後盾，我們支援包含勘景、尋才、場地申請、交通疏導的工作，希望可以讓更多的創意得以實現。

今年因為疫情的關係，讓台北電影節從夏天延後到了秋天，在疫情趨緩後仍然如期舉辦，謝謝所有電影工作者和所有喜愛電影的民眾朋友們，有你們的堅持和配合，才得以讓這場慶典順利展開！

等待了三個月，今年的片單和活動都相當豐富，歡迎市民朋友們到台北電影節的網站了解相關內容，在符合防疫規範下也可以到電影院支持感興趣的好片，希望透過台北電影節可以讓大家輕鬆的接觸各類電影，更可以讓優秀的電影工作者展露頭角，歡迎大家來台北市取景拍攝，把在地的美好，透過影像的力量推廣到全世界！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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