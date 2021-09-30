「第56屆電視金鐘獎」本周六(10／2）將於國父紀念館隆重登場，為掌握典禮能準時結束，先前唐綺陽與炎亞綸為第56屆金鐘獎擔任「時間大使」拍攝宣傳影片，溫柔提醒得獎者掌握時間，盡量不超過90秒發言時間，接著主持人兼「時間管理大師」視網膜則為了典禮豁出去，發豪語強調超時1分鐘就喝1杯他最討厭的「香菜汁」。

視網膜此話一出引來廣大迴響，網友及台灣各地農會與小農留言贊助香菜，甚至還有業者直接贊助15杯香菜汁到典禮現場，不少網友也留言「當天會包3台遊覽車去鬧場，以干擾典禮進行」，導演楊雅喆也看笑話留言：「你喝定了，只要我或者我的組員、演員們得獎我一定鼓勵他們暢所欲言，從幼稚園感謝到研究所畢業，每一任情人都要感謝！」逼得視網膜親自上網留言並開玩笑大喊：「這是金鐘唯一指定霸凌現場！」希望大家高抬貴手把握發言時間。

今年因為疫情，迷你劇集（電視電影）男主角獎入圍者李銘順、戲劇節目女主角獎入圍者李維維皆無法親自出席金鐘盛事，有賴於科技發達，2位將以視訊連線的方式參與頒獎典禮。同時今年因著5G通訊的普及，典禮大玩科技梗，戲劇節目最具潛力新人獎入圍者包含《天橋上的魔術師》李奕樵、林潔宜、羅謙邵與《飄洋過海來愛你》阮秋姮、《客家尋味劇場－女孩上場》高倩怡的親友團也會運用視訊連線方式，挑戰零時差在異地為入圍者加油。