臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

大考中心上周公告新型學測試辦考試各科非選擇題評分原則，國文科「偶有錯字」不扣分引發熱議。不少學者、教育工作者憂心，此舉不僅造成評分不公，更重創下一代語言表達能力與處世態度，將對社會產生負面影響。網友則諷刺道，衛福部部長陳時中都能說「我不能講錯一句話嗎？」那學生當然也能說「我不能寫錯一個字嗎？」

9月1日至3日參加「試辦考試的共同考試」之全國高三生共9.1萬餘人。根據《華視新聞》4日報導指出，大考中心公布新型學測試辦考試的非選題評分原則，其中國文科非選題首重學生文意表達，故只要「偶有錯字，但不影響文意」便不扣分。

針對學測國文科非選題「偶有錯字不扣分」一事，台師大國文系教授胡衍南受訪表示，字錯了就是錯了，若社會長久有種「不要太計較」的氛圍，長久下來人們將失去辨別力，後果不堪設想；建中國文教師蕭新玉則強調，此制度不僅讓第一線教育工作者難以教學，公平性更是難以界定，滿分隨便給也容易養成下一代草率苟且、不求甚解的態度。

此消息迅速在網路引發熱議，PTT與臉書相關新聞連結均湧入大批網友留言：「陳時中：『我不能講錯一句話嗎？』學生：『我不能寫錯一個字嗎？』一點也不意外」、「提出不扣分的人腦袋真的有問題」、「可以討論修改扣幾分 直接不扣到底是？」「偶畫錯卡也不能扣分啊！」「以後全國都是差不多先生」、「這是在弱化語文能力？不要看一個錯字，有時會讓公司損失慘重；打官司時一個錯字，整句話有可能天差地別輸掉官司」。

本報實際致電大考中心，截至14:20，尚未取得相關回應。