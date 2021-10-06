民進黨前立委林靜儀日前在臉書發文，力挺基進黨立委陳柏惟。藥師林士峰指出，綜觀其說法，支持陳柏惟不外乎三大理由：一，討厭顏家；二，反對國民黨鞏固特定權力與利益；三，本土價值，勇敢的台灣人。對此，林士峰直言，林靜儀完美詮釋了「人有立場，就算醜八怪也能變西施」的思維。

林士峰5日在臉書發文表示，近期可發現，民進黨選擇和陳柏惟站在一起，希望能夠幫助他挺過罷免的危機。檢視民進黨人士的論點，不外乎以下三點：一，討厭顏家；二，反對國民黨鞏固特定權力與利益；三，本土價值，勇敢的台灣人。

針對以上三點，林士峰質疑，第一點，難道罷免完之後，綠營沒辦法再推舉一個人出來選嗎？台灣是民主的國家，罷免等於支持顏寬恒的說法，實在太沒有邏輯了；第二點，陳柏惟從開始選中二區起，都是民進黨的勢力在支撐的，如今民進黨早已不比國民黨小，根本沒資格裝弱小；第三點 ，與其強調意識形態，大家應該更想知道，身為立委的陳柏惟有沒有好的質詢內容。

林士峰痛批，跟陳柏惟有關的質詢都是奇怪的、負面的，就算想認真的找他的具正面代表性的質詢都還有點困難，就連前幾天他跟國防部長的質詢，媒體關注的焦點竟然不是他質詢了什麼，而是他強用台語的文化強壓國防部長的小插曲。林靜儀完美的呈現了，「人有立場，就算醜八怪也能變西施」，對於不適任的立委，人民應該要發動罷免的權力，收回陳柏維的代議資格。