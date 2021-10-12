酸蘇貞昌會第一個投降 鄭麗文遭嗆「不要臉」大暴走(06:00:01)

鄭麗文走下質詢台衝向蘇貞昌。(圖 翻攝自中時新聞網直播)

藍委鄭麗文今天質詢閣揆蘇貞昌，兩人因政府是否支持台灣比照澳洲，發展核動力潛艦一事唇槍舌戰，鄭麗文擔憂台海局勢嚴重失衡，拿掃帚無法跟人拚，蘇貞昌則反譏只出一張嘴，連表都不敢表，鄭麗文隨後怒酸，「屆時第一位投降的就是你，第二是蔡英文」，蘇貞昌回擊，「不會像你如此不要臉」，此話一出，兩人怒火瞬間被點燃。

美國、英國、澳洲日前達成三方安全協議，商定由美、英提供技術，協助澳洲打造核動力潛艦。國民黨立委鄭麗文下午質詢時問，政府是否支持台灣發展核動力潛艦，行政院長蘇貞昌表示，只要能增加自衛能力，都支持，但要量力而為，現在有沒有能力去爭取核動力潛艦，這是另一回事。

面對鄭麗文追問政府的立場，蘇貞昌多次重申，若能發展自己的防衛能力，愈大愈好，但要看有無這個需要，國防部長邱國正則說，就國軍立場而言，就是為中華民國領土、主權而戰，「這不是一刀切，建軍備戰不是我們開口要什麼，就能得到什麼，而是需要整體評估」。

鄭麗文質疑，我們與大陸軍力相比，嚴重失衡，未來怎麼可能打得過軍備競賽，蘇貞昌反譏「你要投降是不是？」，鄭追問，政府的決心在哪裡，而不是用嘴巴講，蘇揆說，政府努力在做，鄭再問，若連核動力潛艦都不敢爭取，捍衛台灣是說真的還假的？蘇揆開嗆，「你下一個是不是要問，政府是否爭取航空母艦？」

鄭麗文聽聞後，直指政府要展現捍衛的決心，並預言屆時蘇貞昌將第一位投降，蔡英文則是第二，蘇貞昌怒轟「不會像你如此不要臉」。此話一出，鄭麗文相當不滿要求蘇對此道歉，並走向主席台要求暫停質詢，蘇揆再嘲諷「是要打架嗎？」，鄭隨即走到備詢台，指著蘇揆開罵要蘇不要見笑轉生氣，蘇放大絕說，「當時你還拜託我去幫你助選，要我拉著你的手喊凍蒜，真覺得深感丟臉」。

眼見質詢氣氛緊張，會議主席、立法院副院長蔡其昌出面調停，才讓雙方怒火暫時停止，鄭麗文接續問外交部長吳釗燮，面對南海局勢緊張，是否重申支持東南亞無核自由區，吳釗燮說，核擴散是指核子武器，而核動力潛艇是用核子動力發動的潛艇，兩者不同，若說澳洲買核動力潛挺就有核擴散問題，「委員搞錯了」。