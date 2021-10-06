新北市副市長劉和然今晚率公安小組稽查板橋區KTV。（王揚傑攝）

新北市副市長劉和然今晚率公安小組稽查板橋區KTV。（王揚傑攝）

新北市副市長劉和然今晚率公安小組稽查板橋區KTV。（王揚傑攝）

新北市副市長劉和然今晚率公安小組稽查板橋區KTV。（王揚傑攝）

新北市副市長劉和然今晚率公安小組稽查板橋區KTV。（王揚傑攝）

新北市副市長劉和然今晚率公安小組稽查板橋區KTV。（王揚傑攝）

全台5日起開放視聽歌唱復業，新北市至今（6日）晚7時已有56家提出申請，23家業者核准營業，新北市副市長劉和然晚間8時率消防局、工務局、衛生局、經發局、警察局人員到板橋區星聚點KTV、錢櫃KTV稽查，業者均配合防疫規定，劉和然表示，未來還會不定期加強稽查，讓大家習慣所有的防疫作為。

劉和然表示，目前核准23家業者的復業申請，同仁還在加班核對申請業者的資料，初步大部分都符合標準，可是有部份業者的證件需要補足，這次不用退件的方式，而是用補件的方式，來完成所有的申請，我們希望業者既然已經準備好，申請通過就趕快讓他們復業。

對於今天的稽查結果，劉和然表示，今天主要是看公安和防疫作為兩個部分，公安、消安部分大部分都合格，只有一扇門上鎖，已立即改善，整體而言做得相當不錯。接下來是看所有的防疫作為，一定是採預約制和採實聯制，進來先量體溫、消毒，業者都很落實執行，進入到包廂前還要再檢核一次。

劉和然說，進到包廂看到所有麥克風都做好消毒，而且是1人1支，過程中隨時提供酒精，全程一定要配戴口罩，不得飲食，除了喝飲料，在人流控管上維持2.25平方米的方式來控管每間包廂的人數，剛才在稽查時看到業者更嚴格，甚至3到4平方米才有1個人，做得相當不錯，完全合格。若被稽查人員查獲不合格，將會依傳染病防治法開罰3000元到1萬5000元。

劉和然指出，目前疫情趨於穩定，開放絕對是業者的期待，所以希望開放後，絕對不可以鬆懈，未來會不定期隨時來稽查，初期一定會加強，只要讓大家習慣所有的防疫作為，未來在執行上一定會更順利。