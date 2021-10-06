北市環保局與1家外送平台及11家業者合作，6日起以北一女為示範據點，集結商圈內的合作商家啟動「循環杯環保外送服務」示範計畫。（張穎齊攝）

環保意識抬頭，一次性用品造成汙染，北市環保局與1家外送平台及11家業者合作，6日起以北一女為示範據點，集結商圈內的合作商家啟動「循環杯環保外送服務」示範計畫，讓外送杯不再喝完就變成垃圾，歸還的循環杯後續將由廠商回收，經洗淨消毒後，再次配送至各茶飲店家循環使用，向零廢棄目標邁進。

北一女8位同學因觀察到校內同學訂購飲料頻繁，造成大量的一次性容器被丟棄，認為相當不環保，經討論後決定透過公民參與式預算平台，向市府提出「加速．減塑－針對外送平台」建議，希望外送也能用環保杯具。這提案於今年北市中正區公民參與式預算提出後，7月16日完成提案票選活動，獲得中正區參與式預算提案第一高票3776票。

環保局表示，接獲同學提案後積極回應公民參與，評估可行性後，推出「循環杯環保外送服務示範計畫」，結合美食外送平台Foodpanda、循環容器供應業者「好盒器」及茶飲業者等，提供綠色外送消費新選擇。

環保局說明，消費者可先於LINE官方帳號搜尋「好盒器」並綁定手機成為會員，並下載手機App美食外送平台foodpanda，於首頁點選「愛地球外送專區」，專區會有循環杯合作店家，點飲品時勾選「使用循環容器」選項，並填寫綁定好盒器會員的手機號碼，再點選送出即完成訂單。

環保局長劉銘龍說，當消費者取得循環杯飲品並飲用完，歸還前僅需簡單沖洗循環杯，北一女同學可透過設置於北一女校內及捷運公館站內1號出口處的「循環杯自助歸還站」，掃描循環杯身的QRcode，再投入歸還箱即完成歸還，或直接交給11家合作店家由店員協助歸還，目前共計13處歸還點。