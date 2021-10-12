麥當勞深受民眾喜愛，但大家可能不知道麥當勞連塑膠袋都有在賣。有外送員昨(11日)接到麥當勞的單，上面竟然寫著塑膠袋100份，讓他覺得稀奇並PO網分享，貼文一出引熱議，許多過來人大推，麥當勞的袋子真的好用，耐裝不易破。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」表示，他接到麥當勞的外送單，仔細一看訂購的商品竟是100個塑膠袋，才知道麥當勞原來有賣這商品，讓他大開眼界驚呼，「第一次接到這種單」。

有外送員接到麥當勞訂單，竟然是100個塑膠袋。（圖／翻攝自臉書 外送員的奇聞怪事）

原PO也附上照片，可見麥當勞紙袋內裝了一疊厚厚的透明塑膠袋，而另一張照片是App顯示的麥當勞訂單，上面寫著塑膠袋100個，要價200元，讓原PO接到訂單時一度懷疑是惡作劇。

貼文一出立刻引起討論，「這種要求這輩子沒見過」、「員工要算100個，也是挺累的」、「我遇過只買3個(袋子)的」。也有網友大推，「麥當勞袋子很耐裝不易破，之前一次買20個，店員也是傻眼」、「麥當勞的袋子好用欸，又是透明的」、「麥當勞的袋子真的又大又好用，還很堅固」。