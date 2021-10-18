外送員接單，每天要面對的狀況千奇百怪，一名外送員表示，將餐點送進辦公室時，剛好撞見公司女主管正在飆罵員工，而且罵超兇，不料這時外送員竟開口唱了一首歌，結果其他員工也跟著一起唱，原來訂餐的是女主管的老公，要求外送員幫唱生日快樂歌慶生，沒想到女主管真的瞬間消氣，剛好幫被罵的員工解圍，結局讓眾人意外。

這名外送員在臉書社團《外送師ㄟ543》表示，接到一個訂單，對方要求幫他老婆唱生日快樂歌，結果外送員送達辦公室時，剛好撞見一名女主管正在罵人，而且罵超兇，害他不敢出聲，櫃台看到後請訂餐客人出來取餐，沒想到就是那個罵人的女主管。

外送員指出，女主管罵到一半就臉很臭的走向他，他只好硬著頭皮說「妳老公要我唱歌」，然後就開始唱「祝你生日快樂，祝你生日快樂…」，其他員工見狀也跟著一起唱，這時女主管尷尬地笑了，說「好啦好啦，大家回去工作」。

外送員說，頓時覺得他好像改變了大家挨罵的命運，笑稱「以後有人自知會被主管罵，就叫外送幫忙解圍，也是不錯的選擇喔」。沒想到一首生日快樂歌，讓結局神反轉，其他網友紛紛回應「進去的真不是時候，是我一定尷尬癌發作」、「員工表示：謝謝你救了我們」、「神救援！」、「真的是幫大家化解危機」、「好有畫面」；還有人開玩笑說，女主管要穿得夠性感，不然一單只有40元可能唱不下去。