台灣生活型態的轉變，造就美食外送員就業機會，雖然辛苦仍不少人靠這工作自食其力，但大量投入這就業市場導致有少數人成為亂像，而郁方日前拍下一位外送員，騎著改裝過的電動三輪車，讓她拍下畫面直呼：「莫忘世上苦人多。」畢竟多的是努力工作的人。

郁方昨（17）日在臉書分享了一張疑似身障外送員的照片，可見到這位騎著改裝過後三輪電動車，前後還放著二家外送平台的置物箱，郁方於是有感的在社群寫下「真的謝謝發明的美食快遞這個行業，讓很多人有自食其力，自力更生的能力，能不感動嗎？」且強調已馬上分享給小孩看。

而粉絲看到後也紛紛留言「這好勵志喔」、「每個人都為了生活在努力」、「遇到了，那分動力很神奇」、「大家一起為認真工作的人們好好加油」、「看見台灣溫暖社會還有很多愛心人」、「有社交障礙或表達的都可以有能力工作」、「好感動」但有網友也擔心留言「抱歉沒有電梯 麻煩送到七樓」若真遇到則要多點同理心。