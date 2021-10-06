小編今天（6日）精選5件不可不知的國內外財經大事。法人指出，大盤5日量增走揚，且形態上為實體紅K，留長下影線，搭配外資大舉賣超下，指數卻能逆勢收紅來看，可嗅出本土資金有逢低進場的味道，皆是台股短底出現訊號，有機會醞釀一波反彈行情。。

【1】台股黑翻紅 三大訊號亮了

台股5日先蹲後跳，上演破底翻走勢，帶動加權指數由黑翻紅，終場上漲52點，收在16460點。法人指出，大盤帶量反彈，留一根長下影線的「定海神針」，成功守住8月中的前波低點，加上9月營收利多題材發動、本土資金回籠，三大止跌訊號亮起，預料此波跌勢可望趨緩。

【2】張錫：台股修正近尾聲 最快年底看到20000點

台股這波修正已到尾聲！投信投顧公會理事長張錫5日提出台股五大支撐與二大注意，並指4日台股大跌主要是籌碼面與心理面問題，投信大買、外資小賣，主要是散戶殺多，這就是「底部信號」，即使再跌也有限。看好台股上2萬點的張錫表示，他的看法依舊不變，甚至最快年底就可能看得到。

【3】16檔9月營收報喜 買盤卡位

台股在連三黑K之後，5日開低走高，加權指數收盤小漲52點收在16460點，買盤搶進9月營收報喜股，包括晶技（3042）、矽統（2363）、天鈺（4961）等16檔營收雙增股，股價率先反彈。

【4】陸破例讓澳洲貨船進港卸煤

中國與澳洲近兩年因疫情溯源問題導致關係惡化，中方並在2020年底禁止澳洲煤炭進口。惟近期中國因燃煤庫存不足導致停電限電，重擊供應鏈與民生。5日傳出，為確保電力供應穩定，原本抵制澳煤進口做法出現修正，9月份破例讓停留在港口外的澳洲貨船靠岸卸貨。

【5】陸巨額補貼半導體 美擬祭301

經過半年多的檢視，美國貿易代表戴琪在當地時間4日的演講中定調，拜登政府接下來的對中貿易政策或將再出重拳。戴琪指出，中國政府對半導體等行業的巨額補貼，已損害美方和世界的繁榮，美方不排除展開「301調查」。至於企業高度關注的關稅問題，美方可能加徵新的關稅。