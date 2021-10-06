NCSOFT旗下手遊《天堂2M》10月10日將開始第一次世界攻城戰。6個伺服器間共同爭奪亞丁城王座。

亞丁攻城戰戰鬥指南

《天堂2M》即將迎來第一次世界攻城戰，即使已經擁有狄恩城或奇岩城的血盟，也能於亞丁城宣示攻城戰。而隨著亞丁攻城戰的新增，伺服器的攻城戰將以2週為單位進行。世界攻城戰跳脫血盟規格，與世界裡其他伺服器締結聯盟，可以體驗規模更大的攻城戰鬥。

「世界攻城戰」的詳細說明都可以在官網更新公告中查看，各世界伺服器的血盟將設置亞丁城進行第一次世界攻城，並於10/10（日）晚上7點開始。晚上7點起有1小時的時間可以進行攻城宣戰等準備。攻城宣戰僅有血盟君主可以執行，並且需要血盟等級5以上及宣戰費用10000金幣。第一次進行的亞丁攻城戰會由「灰色騎士團」佔領，與「灰色騎士團」展開廝殺並最先成功刻印內城王座的血盟將佔領亞丁城。

攻城戰的進行方式為：

▲晚上8點起進行為時50分鐘的攻城戰

▲佔領城的守城方須要在20分鐘內守城成功

▲攻城方必須突破五個外城門中其中一座，並在刻印聖物的王座上刻印成功。

▲若攻城方刻印成功將會攻守交替，原先攻城血盟會轉換為守城方且需要15分鐘內守城成功。

在攻城戰獲得勝利的血盟，將可獲得發送給城堡主人的限定優惠，亞丁城會收取狄恩、奇岩城一部份的稅金，亞丁城的稅金會在下一次世界攻城戰開始前，透過郵件平均配發給該攻城戰所有參與攻城的聯盟成員。血盟成員能夠使用亞丁內城根據地、內城商店以及戰利品商店。

誰能佔領亞丁城奪下王座？

《天堂2M》今（6）日也推出了多項精彩活動：

●【200 Days Party!蕾亞的禮物】：10/6維護後～10/13維護前，活動期間內，每個帳號可於鑽石商店內以200金幣購買「200日紀念箱（活動）」。

200 Days Party!蕾亞的禮物

●【200 Days Party!祝賀使節團】：10/6維護後～10/13維護前，活動期間內，可以跟村莊內的NPC「慶典商人蕾亞（活動）」以金幣購買道具，包含「繼承者糧食箱（活動）、蕾亞恩寵神諭之書（活動）、祕密箱（活動）」。

200 Days Party!祝賀使節團

●【200 Days Party!慶典時間】：10/6維護後～10/13維護前，活動期間內，可使用「200日紀念箱（活動）」內的「200日豐饒硬幣（活動）」開啟每日優惠，將有滿滿豐富獎勵等你領取！

200 Days Party!慶典時間

●【200 Days Party!200金幣任你行】：10/6維護後～10/13維護前，活動期間內，全地區傳送與副本入場費用調整為200金幣，一般捐獻費用調整為200金幣，並額外提供300殷海薩恩寵。

200 Days Party!200金幣任你行

●【200 Days Party!神秘的200日晶體】：10/6維護後～10/13維護前，活動期間內，可於鑽石商店內以200金幣購買「神秘200日晶體（活動）」，使用「神秘200日晶體（活動）」有機率獲得多種道具。

200 Days Party!神秘的200日晶體

●【200 Days Party!200日特別郵件】：10/6維護後～10/13維護前，活動期間內，每天發送3次紀念《天堂2M》上市200日的特別郵件，發送時間為上午09:00、中午12:00以及下午21:00。10/9（六）正式上市200天當天限定發送強化版獎勵。

200 Days Party!200日特別郵件

●【亞丁城的影子】：10/6維護後～10/20維護前，活動期間內，狩獵毀壞的城堡怪物時將隨機掉落「亞丁城青銅鑰匙（活動）」，收集「亞丁城青銅鑰匙（活動）」道具後，可以跟NPC「亞丁公告官（活動）」兌換多種道具。

亞丁城的影子

●【亞丁城牆補強作戰】：10/6維護後～10/20維護前，活動期間內，於亞丁世界全地區原野狩獵時，將會隨機掉落「堅硬岩石碎片（活動）」，可以跟普提安（活動）NPC交換各種道具。

亞丁城牆補強作戰

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。