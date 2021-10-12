一群氣候活動家向國際刑事法院(International Criminal CourtICC)提出巴西總統波索納羅(Jair Bolsonaro)指控，稱他持續對亞馬遜雨林的開發政策，可能犯下「反人類罪」，這是首次將環境生態的破壞，上升到與戰爭、屠殺相似的罪行。

美聯社報導，AllRise group向ICC提交了一份檔案，聲稱波索納羅政府，應該對影響全球人口生存的危機負責，以及對生活在亞馬遜雨林的住民的生活範圍縮小問題，有無可推委的責任。

此一呼籲是在聯合國第 26 屆氣候變化公約大會（UN Climate Change Conference COP26）即將在格拉斯哥(Glasgow)開會前提出的，會議將於10月31日召開，如今已剩不到3周。

COP26大會預計為期12天，期望各國提出更大膽的環保承諾，將全球暖化控制在低於攝氏2度的範圍內，會議也要籌集資金，以應對氣候變化、保護脆弱地區與自然生態棲息地。

南美洲的亞馬遜雨林，是全球最大的熱帶雨林，預計造氧量達到5%，有地球之肺之稱。但是巴西一直認為雨林對國家的經濟效益太差。波索納羅上任以來，一直鼓勵開發亞馬遜雨林，並駁斥全球環保人士的呼籲與警告，他批評那些警告都是阻止巴西農業進步的陰謀。他的政府還削減環保部門的人員與預算。

AllRise 創始人約翰尼斯·維斯曼 (Johannes Wesemann) 在一份聲明中表示，「危害自然罪就是危害人類罪。波索納羅正在加劇對亞馬遜的大規模破壞，當然可以視為反人類。我呼籲國際刑事法院應該有責任調查如此嚴重的全球環境罪行。”」

這不是波索納羅第一次遇到類似的指控，早在兩年前，一群巴西律師和前環境部長要求法院調查波索納羅「涉嫌煽動對土著人民的種族滅絕」，以及「未能保護原住民所居住的土地」。

在波索納羅於 2019 年上任之前，巴西的亞馬遜雨林每年也遭大面積砍伐，但是他上台之後是變本加厲。2009~2018年間，每年雨林的平均消失面積是6500 平方公里，到了波索納羅上台後，面積增加到10500 平方公里。

但巴西國家太空研究所上個月發布的初步資料顯示，與 2020 年同期相比，巴西亞馬遜雨林砍伐情況在8月份連續第二個月下降。

即使如此，韋斯曼仍然認為，波索納羅需要對亞馬遜雨林的消失，以及向世界負責。他說：「我們的主張已得到巴西許多人的支持，但我們並是為任何巴西人發言，只是以一個世界人的角度來看此事。亞馬遜雨林既是當地人的，同時全球每個人也都需要它。」