【愛傳媒黃珊珊專欄】中秋連假的那幾天，大家有度過一個愉快的假期嗎？我的連假過的很充實，除了去動物之家當志工之外，也去關心我們非常重視的成功市場改建工程。

位在大安區的「成功市場」有非常悠久的歷史，過去這裡是陸軍軍官眷屬居住的「成功新村」，因應當地居民的民生需求而形成市場，後來眷村改建為成功國宅，市場仍然被保留下來，繼續為在地的民眾服務，也就是我們現在看到在市區中充滿人情味的成功市場！

不過也因為市場及攤商在這裡經營近幾十年，許多設施和管線都比較老舊，為了保障市場的環境衛生和消費者的食安健康，成功市場也成了柯市長市場改建計畫中的一環，希望讓攤商們有更安全、更有品質的空間可以繼續營業。

過程中我們也花了非常多的功夫和攤商們溝通協調，盡量平衡工程人員和實際使用者的需求，確定將來的新市場可以為攤商和消費者多贏的局面，雖然有些民眾對於市場改建還是有些疑慮，但是提供符合現代人使用需求、對環境衛生更有保障的硬體設施是政府的責任，現在中繼市場正在興建中，預計113年7月新市場就可以完工，希望可以給大家一個衛生、乾淨又舒適的成功市場！

我去逛市場的那天正好是中秋節前夕，來採買的民眾非常多，大家也都非常熱情！我相信在新的市場完工後，這些熱情可愛的攤商們可以在更舒適的環境提供服務，也帶給成功市場新的氣象！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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