「韓劇女王」黃正音在主演浪漫喜劇《他就是那傢伙》中，飾演網路企劃組組長，首集她就搏命演出，吊掛在大樓外，回想這場吊綱絲的驚險場面，黃正音透露：「雖然演出很開朗的樣子，實際上卻很緊張。」拍攝前經過多次確認才敢親自上陣。

黃正音主演《他就是那傢伙》。（八大綜合台提供）

《他就是那傢伙》講述結婚與不婚的現實話題，透過拍攝手法全新定義了結婚與家庭的概念，也是黃正音接演的原因，她說：「劇中其中一個設定是和傷過自己三生三世的人再次墜入愛河，讓我覺得很新鮮也很有感覺。」透過該劇，她也分享自己的生活觀是「用積極的方式看世界」，談起拍攝過程，黃正音表示：「劇中角色活潑開朗，甚至在尷尬的情況也直言不諱，也讓拍攝過程變得很有趣。」

黃正音分享自己的生活觀是「用積極的方式看世界」。（八大綜合台提供）

黃正音飾演一位不婚族，經典台詞「我只想要自我提升，追求我的夢想，不是一生追尋愛的人，而是一生跟自己喜歡的事一起生活」。切中不少網友的心聲，談起角色，黃正音佩服喊：「劇中角色在工作和愛情上很自豪的執行著自己的想法和選擇，我也想活得像她一樣。」黃正音也表示自己認為用積極的方式看世界，就能經常遇到好的作品、好的人等快樂幸福想法。該劇週一至週五晚間10點每八大綜合台播出。