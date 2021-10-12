「三金歌王」蔡振南主演的《必勝大丈夫》正在中視八點檔播出，他的精湛演技讓飾演女兒的周曉涵和林昀希深感佩服，林昀希形容，「你不會知道他下一步要出什麼招，除了原有台詞，他有時會加入很多他自己設定或是靈機一動的元素。」拍戲時期只要下戲後，蔡振南總是會逗大家開心，片場氣氛很歡樂。

劇中有一場林昀希決定要和外遇老公離婚，回到家跟父母下跪說出實情，「那一場戲情緒很重，在面對老公外遇卻還是強忍著痛苦，也最不希望看到爸媽失望難過，但當回到家終於坦承這一切不想隱瞞時，整個情緒潰堤。」尤其她一看蔡振南和楊麗音就非常想哭，心裡就像是真的好久沒回家和爸媽聊天的女兒，光走戲眼淚就沒停過，當時蔡振南一個動作抱住她還對她說，「抱歉的是爸爸，是我都沒有幫妳注意，讓妳受了委屈。」真切的情感讓林昀希哭到不行。

林昀希在《必勝大丈夫》飾演蔡振南的二女兒。（中視提供）

飾演大女兒的周曉涵也對這位父親充滿敬意，「對南哥的印象真的是非常非常深刻，他是一個非常靈活，然後很 freestyle 的人。」拍戲時蔡振南很能把角色完全融入自己，而且還會臨場發揮，「非常考驗跟他對戲的演員，要跟得上他的節奏。」周曉涵也透露因此跟蔡振南學到很多。

戲外周曉涵也深受父親影響，「在他身上我學到滿多說話的方式，還有禮貌、社交等。」她的父親甚至教她一個滿酷的觀念，「他說婚禮或喜宴他覺得不是百分之百一定要出席，但是喪禮就是一定要去，因為喜宴是錦上添花，但喪禮是雪中送炭，他覺得做人最基本的道理就是雪中送炭。」

現實生活中，周曉涵有一個弟弟，姊弟感情很好，但她內心其實也曾渴望能和戲裡一樣，有姊妹一起成長，「我覺得姊姊、妹妹之間跟男生還是不太一樣，我就很羨慕姊妹很多東西可以一起共用，很多事情也可以一起討論，都是女生的話，可能立場跟觀點比較一致。」

林昀希在劇中是排行老二，個性獨立，戲外她有個大她4歲的姊姊，下面還有個弟弟，如今3姊弟各在不同縣市生活，「這幾年我們開始會打電話關心彼此，開始會分享，弟弟有次上台北來找我，睡前他來我房間抱抱我，還跟我說愛我，那晚我真的感動到失眠。」親情的感動也讓她體會只要家人身心都健康比什麼都還要重要。

林昀希近年作品不斷，她也不斷蓄積自己的演員能量，臉書會分享自己打拳的影片，「會去武術指導那邊，練習鏡頭武術，小時候對動作片裡的演員都會特別著迷，覺得身手好帥，整個人都在發光，希望能預備好自己，直到遇見那個需要身手的角色。」不光對工作有想法，她對感情她也清楚自己要什麼，「不會像20幾歲那時候，很容易墜入一段感情，兩個人在一起除了能互相學習一起成長，當然相處還是要自在放鬆。」她也比較喜歡和不同工作領域的人認識、交往，不擔心沒話題聊，覺得只要興趣、喜好或價值觀相近，這些都不會是問題。

由周曉涵、林昀希、陳天仁主演的《必勝大丈夫》每週一至週五晚間8點中視頻道播出。