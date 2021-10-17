台灣文化協會成立100周年，為紀念這個重要的日子，東華大學老師朱嘉雯17日在台北福容飯店，主講「《紅樓夢》與日治時期以來台灣文學的關係」，並邀請台灣文化名人及學界、商界人士，參與一場別開生面的「台灣紅樓宴」。

100年前的今天，台灣地方領袖林獻堂、林熊徵、蔣渭水、蔡培火等1000多人共同組成了「台灣文化協會」，此後藉由舉辦各種主題演講、文化劇團、夏季學校、巡迴播放電影等活動，深耕台灣文化，其間便有日據時期台灣第一才子呂赫若，透過翻譯《紅樓夢》，以及大量書寫家族小說、女性文學，來呈現對時代的關懷。

同時還有文壇大老葉石濤在終戰前夕，為了將自己的書寫文字由日文轉為中文，而將《紅樓夢》從第1回至第120回整整抄了1遍，從此對於白話文書寫豁然開通。

朱嘉雯表示，每位作家因應時代問題，都會出現特殊風貌的紅學解讀與文化創作，今日我們齊聚一堂，品嘗《紅樓夢》裡的諸多菜色，其實就是對於經典的另一番創意解讀，猶如當年台灣文化協會的組成人員來自醫學、法學、文化界等不同領域人士，大家有志一同自覺性地發起文化啟蒙運動。我們今天也有來自文學界、教育界，及社會各界人士共同感受文學世界裡，從口感到心靈的多層次豐富饗宴，期盼我們站在先賢的文化成果之上，將《紅樓夢》的創意詮釋，推向一個新的時代高峰。

與會人士包括台灣文學大師黃春明、名作家教授洪蘭、前台灣大學校長國防部部長孫震、前僑務委員會副委員長現任清華大學副校長信世昌、法官張瑜鳳、前教育部處長林政弘、前台灣文學館館長中央大學文學院長李瑞騰、東華大學校長趙涵㨗，與聯合文學出版社總編輯周昭翡等。眾人就《紅樓夢》裡的著名菜餚茄鮝、豆腐皮包子、野雞崽子湯、棗泥餡山藥糕等，抒發飲食心得，場面溫馨，富有人文饗宴的氣息。